Мичиганский университет требует с AstraZeneca $50 млн

Мичиганский университет подал в суд на британского фармацевтического производителя AstraZeneca. Вуз требует с компании $50 млн за незаконное использование разработанных им штаммов в спрее-вакцине против гриппа FluMist, пишет Fierce Pharma.

Штаммы, использованные во FluMist, назальной вакцине для самостоятельного применения, разработаны доктором Хунейном Маассабом с кафедры эпидемиологии факультета общественного здравоохранения университета. В 1995-м вуз подписал контракт с компанией Aviron, чтобы «представить инновации Маассаба широкой публике». В 2002 году Aviron была приобретена компанией MedImmune, которую, в свою очередь, в 2007-м поглотила AstraZeneca.

По контракту владелец лицензии в течение 20 лет с момента запуска коммерческой продажи FluMist мог «использовать и улучшать» штаммы. FluMist впервые одобрен и выпущен в США в 2003 году, тогда же начался временной отсчет. По истечении срока AstraZeneca должна была провести переговоры о продлении соглашения или прекратить использование разработанных Маассабом штаммов и вернуть их — вместе «со всеми улучшениями». Однако, как утверждают в вузе, ничего из этого компания не сделала.

Ситуацию осложняет то, что AstraZeneca в начале 2021 года обращалась к университету с просьбой продлить контракт. Однако вскоре после этого якобы «прекратила переговоры и изменила позицию», утверждая, что больше не использует разработанные Маассабом штаммы.

Время подачи иска имеет решающее значение: несколько недель назад AstraZeneca запустила доставку FluMist напрямую американским потребителям. Ожидается, что это приведет к резкому всплеску продаж препарата, отмечает издание.

Это не первый случай, когда Мичиганский университет судится с производителем лекарств. В 2022 году вуз с Университетом Южной Флориды подали в суд на Novartis за предполагаемое нарушение патента на сокристаллы (вещества, состоящих из двух или более компонентов, объединенных в кристаллическую структуру с помощью нековалентных связей. — Прим. ред.). По мнению истцов, фармпроизводитель использовал в своем популярном лекарстве от сердечной недостаточности Entresto их технологию изготовления многокомпонентных твердых лекарственных препаратов.

gxpnews