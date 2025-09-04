ФАС снизила цену на российский биоаналог «Форседено Онко»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на 16% снизила цену на «Форседено Онко» («Петровакс»), который в сообщении в телеграм-канале ведомства назван «первым биоаналоговым лекарственным препаратом в рамках МНН деносумаб». Стоимость снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Эксджива».

«Цена за один флакон раствора для подкожного введения в дозировке 120 мг (70 мг/мл) „Форседено Онко” согласована на уровне 15 145 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 18 195 рублей», — говорится в сообщении.

Российский препарат «Форседено Онко» предназначен для профилактики костных осложнений у пациентов с онкологическими заболеваниями. По информации ФАС, согласование стоимости на биоаналог «повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал». В больницах «Форседено Онко» будут предоставлять в рамках бесплатной медицинской помощи.

В мае ФАС сообщала о снижении цены на еще один аналог деносумаба, который предназначен для лечения только остеопороза, на 12% относительно референтного препарата «Пролиа» (Amgen, она же выпускает и «Эксджива»). «Цена за шприц объемом 1 мл раствора для подкожного введения в дозировке 60 мг биоаналога согласована на уровне 9172 рублей, а за такую же упаковку „Пролиа” — 10 464 рубля», — отмечала служба.

