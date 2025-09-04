Novo Nordisk бьет прямо в сердце

Битва титанов — Novo Nordisk и Eli Lilly — за первенство на рынке препаратов, снижающих вес, продолжается. Novo Nordisk, уступившая было долю США «Зепбаунду» конкурента, предъявила новый аргумент. Ее препарат «Вегови» снижает риск сердечных заболеваний на 57% эффективнее, чем тирзепатид Eli Lilly.

31 августа Novo Nordisk заявила, что ее препарат для похудения «Вегови» снижает риск сердечных приступов и инсультов на 57% по сравнению с препаратами Eli Lilly. Данные основаны на результатах приема препаратов американской компании «Мунджаро» и «Зепбаунд» пациентами с избыточным весом и ожирением, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не диабетом.

Хотя это не было рандомизированным контролируемым исследованием, Novo Nordisk заявила, что полученные результаты свидетельствуют о том, что защитное действие их препарата «Вегови» лучше. По словам датского производителя, доза «Вегови» в 2,4 мг продемонстрировала значительное (на 57%) снижение риска сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при лечении без перерывов более 30 дней, чем прием препаратов на основе тирзепатида.

Фактическое число серьезных нежелательных явлений со стороны сердца было низким для обоих препаратов: 0,1% у пациентов, принимавших «Вегови», и 0,4% у пациентов, принимавших тирзепатид. Средняя продолжительность наблюдения составила 3,8 месяца для группы «Вегови» и 4,3 месяца для группы, принимавшей тирзепатид.

Данные более чем 21 тыс. пациентов, представленные на встрече Европейского общества кардиологов в Мадриде, также продемонстрировали снижение риска ССЗ на 29% у пациентов, принимающих «Вегови», по сравнению с пациентами, принимающими тирзепатид, независимо от каких-либо перерывов в лечении.

Результаты могут стать стимулом для возвращения первенства Novo Nordisk, которая уступала долю рынка США «Зепбаунду», хотя в прошлом году стала самой дорогой компанией в Европе благодаря растущим продажам своего препарата.

В августе Novo Nordisk пришлось ввести мораторий на наем сотрудников на неключевые должности из-за возросшей конкуренции в отрасли. Это привело даже к тому, что Дания сократила прогноз экономического роста на 2025 год в преддверии снижения роста фармацевтического гиганта. Сейчас на рынке препаратов для похудения доминируют «Зепбаунд» и «Вегови», объем продаж которых, по прогнозам аналитиков, к началу 2030-х годов достигнет $150 млрд.

Тем временем FDA уже в этом году может одобрить пероральную версию препарата «Вегови». Novo Nordisk заявляла, что препарат помог взрослым с избыточным весом или ожирением сбросить 15% веса на поздней стадии исследования.

Конечно, представленные исследования нельзя приравнивать к рандомизированным клиническим испытаниям. Но дать серьезный толчок к росту продаж вполне в состоянии.

gxpnews