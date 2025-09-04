ИИ-модель сможет планировать закупку лекарства для онкоцентров

ИИ-модель Сбербанка может планировать на год закупку лекарств для онкоцентров и делает это на 42% лучше человека. Разработка поможет избежать приостановки терапии и предотвратить неэффективный расход бюджетных средств.

Дочерняя компания Сбербанка «Сбер Бизнес Софт» разработала решение на базе искусственного интеллекта для онкологических центров, об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, пишет издание CNews.

«На основе глубокого анализа внутренних данных медучреждения искусственный интеллект может строить более точный прогноз заболеваемости по нозологиям и рассчитывает оптимальный объем закупок всех необходимых препаратов на 12 месяцев», — поделился Ведяхин.