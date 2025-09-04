СМИ сообщили о планах Индии по увеличению экспорта фармпродукции в Россию

Индия нарастит поставки фармпродукции в Россию, Бразилию и Нидерланды из-за увеличения торговых пошлин со стороны США, сообщают СМИ. На американский рынок сейчас приходится более трети всего фармацевтического экспорта страны, поэтому поставки в Соединенные Штаты будут иметь решающее значение.

Индия собирается нарастить экспорт фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды, чтобы снизить зависимость от рынка США на фоне возросших американских торговых пошлин. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в индийских деловых кругах.

Индийскую фармпромышленность освободили от пошлин в 50%, введенных президентом США Дональдом Трампом. Однако эта отрасль еще находится в напряжении из-за неопределенности, связанной с создавшейся ситуацией.

«В этих условиях Нью-Дели стремится диверсифицировать экспортную цепочку и увеличить свою долю рынка в России, Бразилии, Нидерландах и в других странах», — заявили собеседники агентства.