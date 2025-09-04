«Аристо Фарма» сообщает об изменениях в руководстве компании

В компании «Аристо Фарма» назначен новый гендиректор, им стал Денис Патрашев. Ранее эту должность занимал Йонас Триггвасон.

Денис Патрашев назначен новым генеральным директором ООО «Аристо Фарма», сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. Он приступает к обязанностям с 1 октября 2025 года, взяв на себя ответственность за стратегическое развитие компании с сохранением курса на расширение продуктового портфеля, дальнейшие рост и развитие компании на российском рынке и ориентацию на клиента.

Патрашев обладает обширным опытом в фармацевтической отрасли, накопленным за более чем двадцать пять лет работы в ведущих международных фармацевтических компаниях – Berlin Chemie, GlaxoSmithKline, Galderma, Sandoz и др. В течение десяти лет он возглавлял российское подразделение Galderma, увеличив за этот период численность компании в три раза, а оборот компании — в пять раз. Карьера Патрашева всегда была связана с инновационными, перспективными и динамично развивающимися сегментами фармацевтического рынка.