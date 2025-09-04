Минздрав одобрил исследование первого биоаналога равулизумаба

Компания «Генериум» получила разрешение на проведение сравнительного клинического исследования равулизумаба GNR-118 и «Ултомириса» при однократном введении здоровым добровольцам. Испытания пройдут на базе Сеченовского университета.

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) появилась запись о начале I фазы исследования первого отечественного биоаналога равулизумаба GNR-118 от компании «Генериум». Планируется сравнить фармакокинетику, безопасность и иммуногенность GNR-118 и «Ултомириса» производства Alexion Europe после однократного введения здоровым добровольцам в дозировке 300 мг. Ожидается, что в испытаниях примут участие 64 человека.

Исследование равулизумаба пройдет на базе Сеченовского университета. Испытания планируется завершить до конца 2026 года.