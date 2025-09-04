План-график создания установок класса «мегасайенс» и комплексов ядерной медицины изменится

Согласно проекту, завершение проектных и изыскательских работ по созданию в Протвино Московской области «принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения», будет перенесено с декабря 2025 года на декабрь 2026 года. Сроки поставки технологического оборудования и завершения строительных работ также изменены – с сентября и декабря 2032 года на 2035 год. Ввод объекта в эксплуатацию сдвинут на конец 2036-го.

Изменения коснулись также создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной (углеродной) терапии «ЛУЧ-ТИП-ИОН». Поставку оборудования и завершение строительно-монтажных работ планируется перенести с 2030 на 2031 год. Также на год может быть сдвинуто завершение работ по созданию прототипа. Ввод проекта в эксплуатацию намечен на конец декабря 2031-го, регистрация медизделия запланирована на конец 2032 года.

Дата ввода в эксплуатацию онкоофтальмологического комплекса «ЛУЧ-ОКО» осталась зафиксированной на декабре 2025-го. Однако предполагается, что получение регудостоверения на медизделие будет перенесено с декабря 2026-го еще на год.

Перенести по срокам предложено и все мероприятия по созданию радиоизотопного комплекса для получения широкого спектра радиоизотопов для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний «ИЗОТОП». Ввод объекта в эксплуатацию, согласно проекту постановления, состоится в декабре 2026 года.

Правительство утвердило Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований в 2020 году. В ходе реализации программы создаются источники синхротронного излучения в Новосибирской области, в городе Протвино и на острове Русском (Приморский край). Проводится модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения. Запланирован ввод в эксплуатацию специализированного источника синхротронного излучения в Зеленограде, создание на базе Курчатовского института научно-образовательного центра ядерной медицины и адронной терапии и открытие более 25 исследовательских станций Международного центра нейтронных исследований в Гатчине (Ленинградская область). Координатором научно-технической программы является Минобрнауки, а головной научной организацией – Курчатовский институт.

В апреле 2024 года правительство расширило программу, включив третий этап реализации, который запланирован с 2028 по 2032 год. Предполагается расширение сети инфраструктуры для проведения нейтронных исследований и создание новой, которая, по задумке, превзойдет по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. В дополнительный период также могут провести технические и клинические испытания и регистрацию новых медизделий, разработать новые технологии по направлениям реализации программы.

В июне 2025 правительство пересмотрело распределение средств на Федеральную научно-техническую программу и выделило из федбюджета дополнительные 16 млрд рублей, увеличив суммарный чек проекта до 469,3 млрд рублей.