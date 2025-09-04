Суд снова продлил арест Ирине Петиной

Ирина Петина будет находиться в СИЗО до 12 февраля 2026 года. Суд также решил отложить предварительное слушание до 12 сентября 2025 года.

Управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении Петиной летом 2023 года. Фигурантом стал и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Следователи полагали, что Петина и Греков получали вознаграждение за помощь неназванной группе лиц при заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Позднее Петину обвинили в еще нескольких эпизодах взяточничества. По версии следователей, в 2011–2014 и 2020 годах она могла получить от руководителей двух компаний из Москвы и Рязани вознаграждение в размере 12,5 млн и 45 млн рублей соответственно. Уточнялось, что деньги якобы передавали за оказание помощи компаниям при заключении контрактов на поставку медборудования в региональные клиники.

Три эпизода следователи объединили в один, а общую сумму возможных взяток оценили в 75 млн рублей. С целью возмещения ущерба по решению суда на имущество Петиной, оцененное в 20 млн рублей, наложили арест.

В конце 2023 года расследование дела передали в Центральный аппарат СК РФ. Отмечалось, что Ирина Петина написала явку с повинной, в которой она сообщила о своих действиях в предполагаемых преступлениях. Однако вину в получении взяток в особо крупном размере экс-чиновница не признала.

В феврале 2024 года бывшую замминистра перевели из рязанского следственного изолятора в СИЗО № 6 Москвы. Меру пресечения неоднократно продлевали. В августе того же года в Следственном комитете сообщили о завершении расследования уголовного дела. К ознакомлению с делом, как уточняли в «Рязинформбюро», Петина приступила в октябре – тогда ей предъявили окончательное обвинение в шести эпизодах получения взяток, общую сумму которых оценили в 145 млн рублей.

Советский районный суд Рязани в мае 2025 года вынес приговор Игорю Грекову. Его признали виновным в мошенничестве и получении шести взяток в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Греков получил 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 млн рублей. В середине августа Рязанский областной суд постановил смягчить приговор – изучив материалы дела, судья назначил Грекову 16 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также была уменьшена сумма штрафа до 399,95 млн рублей.