«Фармасинтез» и «Эском» планируют совместные проекты с китайской Yangtze River

Российский «Фармасинтез» планирует совместный проект с китайской группой Yangtze River Pharmaceutical по производству фармацевтических субстанций в России, сообщает пресс-служба «Фармасинтеза».

Отмечается, что во время недавнего визита делегации Yangtze River в Сибирь стороны согласовали условия «для заключения соглашения о трансфере технологий и совместном производстве ряда фармацевтических субстанций». Другие подробности в пресс-службе не сообщили. В ближайшее время «Фармасинтез» подготовит и отправит в Минпромторг план для получения одобрения и поддержки проекта.

«Фармасинтез» — не единственная российская фармкомпания, которая планирует работать с Yangtze River. Как говорится в сообщении китайской группы, в июне этого года ее посетила делегация компании «Эском» из Ставропольского края во главе с ее президентом Гелани Азировым. В итоге стороны утвердили первую партию проектов по производству активных фармацевтических ингредиентов с «дочкой» Yangtze River — Jiangsu Haici Biological.

Россия в июле 2025-го импортировала из Китая фармакологическую продукцию на сумму $15,9 млн, что в 1,9 раза больше, чем в июле прошлого года. В итоге Россия заняла 17-е место в мире по объемам закупок китайской фармпродукции. Кто входит в первую тройку, GxP News рассказали в этом материале.

