Глава Росздравнадзора рассказала об импортозамещении «Оземпика»

Российские производители создали аналоги препарата «Оземпик» с действующим веществом семаглутид для лечения сахарного диабета и ожирения. На сегодняшний день страна обеспечена собственными препаратами, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Когда от нас ушел поставщик лекарственного препарата для лечения сахарного диабета второго типа и для лечения ожирения, всем известного «Оземпика», несколько российских производителей произвели аналоги. На сегодняшний день рынок полностью обеспечен уже отечественными препаратами», — сказала Самойлова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Самойлова отметила, что лекарственные препараты подлежат обязательному тщательному контролю, для чего во всех федеральных округах разверну лаборатории, всего их 13-ть.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, выпускающая «Оземпик», прекратила поставки препарата в Россию в марте 2023 года. В ответ отечественные производители запустили аналоги препарата: компания «Герофарм» — «Семавик», «Промомед» — «Квинсенту», «ПСК Фарма» — «Инсудайв». К 2024 году российские фармкомпании заняли почти 100 % внутреннего рынка семаглутида — продажи взлетели более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, до 8,8 млрд рублей, госзакупки добавили к выручке производителей еще 1,7 млрд.

В августе 2025-го Верховный суд РФ разрешил выпускать аналоги «Оземпика» без согласия патентообладателя.