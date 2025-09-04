Johnson & Johnson вложит $2 млрд в производство лекарственных препаратов в Северной Каролине

Американский конгломерат Johnson & Johnson объявил, что инвестирует $2 млрд в создание производственного комплекса в биофармацевтическом кампусе Fujifilm в Холли-Спрингс, штат Северная Каролина. Этот шаг одна из крупнейших мировых многопрофильных корпораций в сфере здравоохранения предприняла в рамках переноса значительной части производства лекарственных препаратов на внутренние площадки, отмечает DOTMed.

Площадь предприятия в Холли-Спрингс превысит 15 тыс. кв. м, и ожидается, что в течение следующего десятилетия здесь будет создано около 120 рабочих мест. Компания пообещала в ближайшие месяцы представить новую информацию о своих «домашних» проектах. «У Johnson & Johnson в США больше производственных мощностей, чем в любой другой стране, и мы продолжаем укреплять присутствие здесь», — заявил председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Хоакин Дуато.

Заявление о планах, связанных с Холли-Спрингс, последовало за более крупным обязательством компании на $55 млрд, принятым ранее в этом году: средства J&J направит на поддержку производства, исследований, разработок и технологий в Соединенных Штатах в течение 4 лет. Один из проектов уже реализуется на другой площадке Johnson & Johnson в Северной Каролине — в Уилсоне, где будут работать более 500 человек.

Johnson & Johnson заявила, что ее инвестиции в США направлены на укрепление возможностей в таких областях, как онкология, неврология, иммунология, сердечно-сосудистые заболевания и роботизированная хирургия.

Локализация фармацевтического производства в США в последнее время стала тенденцией. Крупнейшие игроки отрасли, включая Eli Lilly, Novartis, Roche и AstraZeneca, объявили о многомиллиардных инвестициях в американскую фармпромышленность. Это происходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин на фармацевтическую продукцию до 250%.

gxpnews