Pfizer и Moderna ответили Трампу на требование раскрыть данные по вакцинам от COVID-19

Pfizer и Moderna заявили, что их препараты от COVID-19 спасли миллионы жизней по всему миру, отвечая на требования Трампа, и сослались на сотни клинических исследований. Президент США ранее выразил недоумение, что производители не обнародуют данные об эффективности своих медикаментов, указав на раскол в американских регуляторных органах по этому вопросу и назвав ситуацию «бардаком».

Pfizer и Moderna отреагировали на требования президента США Дональда Трампа обосновать эффективность их препаратов от COVID-19. Американские фармацевтические компании выступили с заявлениями в защиту своих разработок, назвав их спасительными для миллионов жизней, пишет Reuters.

Pfizer указала на специальный раздел своего сайта, где размещены результаты клинических испытаний. Как отметил производитель, с начала 2020 года он опубликовал 27 рецензированных научных статей и более чем 200 пресс-релизов. Moderna сообщила, что выложит все исследования на своем сайте еще раз.

О требованиях Трампа

Ранее президент США потребовал от фармгигантов немедленно предоставить информацию о показателях эффективности их препаратов против коронавируса, чтобы разрешить разногласия.

«Учитывая раскол в CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) по этому вопросу, я требую разъяснений и хочу получить их немедленно», — написал американский лидер. Трамп выразил недоумение, что Pfizer и другие фармацевтические компании демонстрировали ему «выдающиеся» итоги исследований, однако не спешат делиться ими с общественностью.

Глава государства назвал ситуацию «бардаком», с которым нужно разобраться. Он призвал незамедлительно обнародовать данные, но не пояснил, какие конкретно, и идет ли речь о вакцинах или противовирусных средствах.

Operation Warp Speed

В его посте на платформе Truth Social также упомянуто партнерство между американским правительством и частным сектором, нацеленное на ускорение процесса разработки противоковидных вакцин, — Operation Warp Speed. Его инициатором выступил сам Трамп во время первого президентского срока, на который пришелся разгар пандемии. Он выразил надежду, что достижения этого проекта, которые ему приписывают, будут подтверждены.

С 2020 года, когда началась реализация Operation Warp Speed, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило следующие препараты от COVID-19:

среди вакцин — Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech, получившая полное одобрение в августе 2021 года, Spikevax (elasomeran) от Moderna (в 2022-м) и Nuvaxovid от Novavax (в 2025-м);

из противовирусных — «Веклури» (ремдесивир) от Gilead (в 2020-м), Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир) от Pfizer (в 2023-м), а также иммуномодуляторы «Актемра» (тоцилизумаб) от Roche и «Олумиант» (барицитиниб) от Eli Lilly (оба в 2022-м).

Кризис в CDC

Заявления прозвучали в период потрясений внутри ведомства. На прошлой неделе директор Сьюзан Монарез была уволена менее чем через месяц после назначения из-за сопротивления курсу, продвигаемому министром-антипрививочником Робертом Ф. Кеннеди-младшим. Ее отставка привела к сложению полномочий четырьмя высокопоставленными чиновниками CDC, которые обвинили власти в подрыве доверия к общественному здравоохранению. За время руководства Кеннеди были уволены все члены независимого консультативного комитета CDC по вакцинам. В числе других противоречивых реформ — прекращение господдержки исследований мРНК-вакцин и возобновление работы группы по безопасности прививок для детей, расформированной в 1998 году. Кроме того, в августе FDA одобрило последний штамм вакцины от COVID-19, но с ограничениями: ее смогут получить только лица старше 65 лет и американцы из группы риска.

Фото: whitehouse.gov