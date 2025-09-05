В Госдуме сформулировали определение искусственного интеллекта

Разработано определение искусственного интеллекта, которое закрепят в федеральном законе. Документ будет строиться на двух принципах: безопасность персональных данных и возможность доказать авторство на контент, созданный с помощью нейросетей.

Рабочая группа Госдумы по разработке законопроекта о регулировании искусственного интеллекта сформулировала определение искусственного интеллекта, которое закрепят в этом нормативном акте. Об этом сообщила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) старший партнер адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марина Дубровская, входящая в рабочую группу, передает РБК.

По ее словам, в федеральный закон о регулировании нейросетей включат такое определение:

«Искусственный интеллект — это любая система данных, программное обеспечение или аппаратное средство, обладающее способностью обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение, с использованием методов машинного обучения или статистических методов для генерации контента, формирования прогнозов, рекомендаций или решений, способных оказывать влияние на реальную и виртуальную среду».

По словам Дубровской, закон не будет запрещающим. Ключевое положение, на котором настаивают авторы документа, — безопасность персональных данных.

Также адвокат затронула тему авторского права при использовании нейросетей. Она сообщила, что любой творческий вклад при создании нового контента будет основанием, чтобы считать себя автором и правообладателем. При этом не имеет значения, в какой пропорции была роль человека и искусственного интеллекта.

«Это утопия — думать, что мы сможем как-то защитить авторов. К сожалению или к счастью, искусственный интеллект их поглотит. Но я думаю, что это, наоборот, прогрессивно, хорошо. Это огромный масштаб знаний, который мы сможем получить за считанные минуты. Мы не сможем этому противодействовать», — поделилась Дубровская.

В июне правительство утвердило создание Центра развития искусственного интеллекта на базе Аналитического центра. Новая структура займется сопровождением приоритетных проектов в сфере ИИ, включая международное сотрудничество, правовое регулирование и реализацию Национальной стратегии ИИ до 2030 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik