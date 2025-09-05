Gilead направит $32 млрд на расширение мощностей в США

Как сообщают в Gilead, новый центр будет представлять собой пятиэтажный комплекс площадью 17 тысяч кв. м. Там будут использовать цифровые системы и автономную робототехнику, что, по задумке компании, сделает проект одним из самых оснащенных ИИ-центров в биофармацевтической отрасли.

Помимо центра технических разработок, компания в настоящее время строит два других объекта – здание, предназначенное для ускорения научных исследований, и завод по производству биологических препаратов, который расширит мощности Gilead внутри страны.

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года его администрация неоднократно заявляла о планах инициировать кампанию по повышению таможенных пошлин для стимуляции переноса производств национальных компаний из-за границы в Штаты. В частности, на фармпродукцию ожидается введение пошлины в размере 25%.

Американские операторы фармрынка стараются адаптироваться к новым условиям. Например, Johnson & Johnson анонсировала вложения в размере $55 млрд в строительство четырех производственных предприятий, проведение НИОКР и развитие ИТ-решений в США, а Eli Lilly заявила о планах по строительству четырех новых заводов – «мегаплощадок» – на территории Штатов за $27 млрд. Детали инвестиционных программ крупных американских фармкомпаний и планы Трампа по обретению США лекарственного суверенитета – в обзоре Vademecum.