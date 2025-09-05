Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за вакцину от COVID-19 — гендиректор Pfizer

Генеральный директор американского фармгиганта Pfizer Альберт Бурла заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за роль в разработке вакцины от COVID-19, пишет Newsweek.

Успех операции «Сверхсветовая скорость», инициированной Трампом в 2020 году программы по созданию в рекордные сроки вакцин от COVID-19, а также разработка мРНК являются «выдающимся достижением общественного здравоохранения», уверен Бурла. «Под руководством президента Трампа американские инновации стали мировым лидером, помогли предотвратить экономический коллапс и спасти более 14 млн жизней по всему миру», — заявил CEO.

«Операция ​​восстановила доверие потребителей, сэкономила более $1 трлн на здравоохранении благодаря снижению числа серьезных заболеваний и предотвращению госпитализаций, а также способствовала быстрому наращиванию внутреннего производства. Это американское лидерство также создало новую платформу, которая может стать стимулом для значительных инноваций в исследованиях рака», — отметил Бурла, добавив, что «такое достижение, несомненно, было бы достойно Нобелевской премии мира».

Как напоминает издание, в свой первый срок Дональд Трамп называл вакцину от COVID-19 «чудом», но недавно призвал фармацевтические компании «обосновать успех» препаратов от после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США установило новые ограничения на вакцинацию. Что касается Нобелевской премии, президент давно о ней мечтает и неоднократно жаловался, что никогда ее не получит, отмечает Newsweek.

gxpnews