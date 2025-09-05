Аптеки просят снизить стоимость вывоза отходов

Российская ассоциация аптечных сетей и Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма» обратились в правительство с просьбой снизить стоимость вывоза отходов. Как считают в отраслевых объединениях, сейчас аптеки платят по слишком высокому нормативу — тому же, что продовольственные магазины, из-за чего несут существенные издержки, пишут «Известия».

Стоимость вывоза мусора для аптечных организаций выросла в среднем в 10 раз, после того как в 2020 году изменился порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). В результате в подавляющем большинстве регионов аптеки стали относить к категориям «промтоварный магазин», «продовольственный магазин» и даже «административные, офисные учреждения».

«Нормативы по расчету цены за вывоз твердых коммунальных отходов, которые устанавливают региональные операторы, не соответствуют объему образуемых аптеками отходов и приводят к переплатам», — говорится в обращении ассоциаций.

После того как аптеки приравняли к продовольственным магазинам, стал учитываться не объем их отходов, а торговая площадь. Например, в Свердловской области одна из аптек до вступления в силу нововведений платила за вывоз ТКО около 500 рублей в месяц, а после изменений — уже 20 тыс. рублей. Поэтому аптечные ассоциации просят предусмотреть для них отдельный пункт в перечне категорий потребителей услуги по обращению ТКО — «фармацевтические, аптечные организации». Сейчас такой категории в документе нет.

«Отсутствие категории „фармацевтические, аптечные организации” в перечне — дискриминирующий фактор, ставящий аптеки в уязвимое положение по сравнению с остальными участниками рынка и тем самым нарушающий право на рациональный и справедливый расчет образуемых отходов и адекватную оплату услуг регионального оператора», — отмечается в письме.

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что уже прорабатывает вопрос. Как подтверждает издание, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в августе был размещен соответствующий законопроект. Он предполагает выделить в отдельную категорию фармацевтические организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармдеятельность. Также в отдельные категории планируется выделить лечебно-профилактические медицинские организации и больницы.

gxpnews