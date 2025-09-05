Эксперт: поставки индийских дженериков позволят снизить цены на российском рынке

Индия, опасаясь повышения ввозных пошлин на лекарственные препараты в США, свой основной фармацевтический экспортный рынок, рассматривает увеличение поставок в другие страны, прежде всего в Россию, Нидерланды и Бразилию.

По мнению вице-президента медико-фармацевтического направления проекта Farm GPT Германа Иноземцева, острой необходимости в дженериках, на которых специализируется индийская фармпромышленность, в России нет, однако увеличение доли таких препаратов на российском рынке позволит снизить цены в коммерческом сегменте. «Кроме того, в тендерном сегменте это позволит стимулировать наших производителей к тому, чтобы они быстрее запускали новые дженерики», — рассказал эксперт «Коммерсанту». По мнению Иноземцева, доля таких препаратов в России может вырасти от 3 до 5%, что достаточно значимо в объемах.

Индийские поставщики могут столкнуться с сопротивлением со стороны отечественных фармкомпаний, но лучшей стратегией станет не конкуренция, а сотрудничество, в свою очередь считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Индия — очень крупный и заметный игрок на мировом фармрынке. У нее накоплена серьезная компетенция — отчасти за счет того, что страна открыта для интеграции с отечественными игроками, например, в рамках трансфера технологий. Так что здесь может рассматриваться и формат переноса отдельных производств полного цикла на территорию России», — рассказал он, отметив, что на достаточно конкурентном российском рынке не все будут рады новым конкурентам. «Здесь самый главный путь и главная возможность — именно глубокая кооперация, создание совместных предприятий, перенос технологий. Все направления этого сотрудничества можно и нужно развивать», — полагает Беспалов.

Как ранее заявляла глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, в России на данный момент есть аналоги почти всем иностранным препаратам.

gxpnews