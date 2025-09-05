Жителей ЕС предупредили о резком росте количества нелегальных препаратов от ожирения

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило предупреждение о резком росте количества незаконных лекарств от ожирения, которые, по мнению регулятора, представляют угрозу для здоровья жителей Европейского союза (ЕС).

«В последние месяцы резко возросло количество нелегальных лекарственных средств, продаваемых под видом агонистов рецепторов GLP-1, таких как семаглутид, лираглутид и тирзепатид, для снижения веса и лечения диабета. Эти препараты, часто продаваемые через мошеннические сайты и продвигаемые в соцсетях, не имеют лицензии и не соответствуют стандартам качества, безопасности и эффективности», — говорится в заявлении агентства.

EMA считает, что такая продукция может быть без заявленного действующего вещества и содержать опасные концентрации других соединений. Также неизвестно, как эти препараты могут взаимодействовать с ЛП, которые уже принимает человек.

Власти выявили сотни поддельных профилей, рекламных объявлений и сайтов, многие из которых размещены за пределами ЕС. Мошенники используют официальные логотипы и ложные рекомендации. У нелегальных поставщиков отзывают продукцию, их сайты и страницы блокируют.

В августе в США стартовала первая в мире рекламная кампания препаратов от ожирения с участием профессиональных спортсменов: теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров Большого шлема, публично рассказала, что потеряла больше 15 кг благодаря GLP-1.

gxpnews