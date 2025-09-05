AstraZeneca предприняла еще один шаг по сворачиванию производства ЛП в Индии

Британский фармацевтический производитель AstraZeneca предпринимает шаги по сворачиванию бизнеса в Индии. Индийская «дочка» компании, AstraZeneca Pharma India, 2 сентября объявила о передаче лицензии на производство Управлению по контролю за оборотом лекарственных средств страны. Документ должен был действовать до декабря 2027 года, сообщает FP.

Компания давно заявляла о планах прекратить производство лекарств в Индии. В 2023 году AstraZeneca объявила о намерении закрыть свой единственный индийский завод, расположенный в Бангалоре. Предприятие предполагалось продать с аукциона покупателю, который станет контрактным производителем для производимых и упаковываемых там препаратов. К июню 2024-го стратегия в отношении площадки изменилась, поскольку AstraZeneca не смогла найти подходящего покупателя. Теперь компания планирует свернуть деятельность в Бангалоре в 2025-2026 финансовом году (длится с 1 апреля по 31 марта).

AstraZeneca Pharma India была основана в 1979 году, сейчас в ней работают более 4,5 тыс. сотрудников. В прошлогоднем отчете компания назвала свое индийское производство «одним из лучших в Юго-Восточной Азии». Тем временем, по данным местной прессы, в конце прошлого года AstraZeneca рассталась со 125 сотрудниками в рамках стратегической реструктуризации. До этого, в марте 2023-го, компания уволила 103 человека.

Тем временем сама Индия ищет новые рынки сбыта фармацевтической продукции: опасаясь введения ввозных пошлин США, своего главного экспортного партнера, индийская фарминдустрия планирует увеличить поставки в Россию, Нидерланды и Бразилию.

