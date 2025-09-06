Кудлай предложил не финансировать «не самых добрых людей» и закупать больше российских лекарств

Деньги не должны уходить на Запад, пришли к мнению некоторые спикеры ВЭФ. Успехи импортозамещения на фармрынке следовало бы оценивать не по доле отечественных лекарств в общем числе, а по их доле в госзакупках, считает представитель компании «Генериум». В Минздраве согласны, что для этого необходимо предпринимать дополнительные меры.

Доля импортных лекарств на рынке госзакупок по-прежнему велика, несмотря на успехи импортозамещения и наличие отечественных аналогов. В итоге средства бюджета уходят в недружественные страны, государство «финансирует не самых добрых людей». Такое мнение в ходе сессии «Лекарственная безопасность» Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко согласился, что вопрос нуждается в проработке и донастройке.

«Если честно, я не понимаю, зачем нам этой тактикой [локализацией стратегически значимых лекарств, обеспечением национального суверенитета на фармрынке] заниматься, если мы финансируем не самых добрых людей, – сказал Кудлай. — Я страны специально называю [Германия, США]. Стоит задуматься, кого мы финансируем таким образом».

Следующий вопрос, который неизбежно настигнет рынок, – это продвижение, сказал эксперт. Он напомнил о ситуации, с которой столкнулась компания «Генериум», выведя в 2024 году свой аналог нусинерсена для лечения СМА под торговым наименованием «Лантесенс». В частности, глава фонда «Помощь семьям СМА» Александр Курмышкин на протяжении года неоднократно распространял ложную информацию, в том числе на своей странице в соцсети VK, и об этом лекарстве, и о деятельности «Генериума». Фармкомпания была вынуждена защищать свою деловую репутацию в суде, сообщал «ФВ». В середине августа стороны заключили мировое соглашение.

«Этот аспект тоже, наверное, стоить иметь в виду Министерству здравоохранения, особенно когда выводятся высокотехнологичные препараты и мы «наступаем» на те страны, которые забирают 60% денег [рынка госзакупок]. Мы отчитываемся количеством препаратов, но деньги-то не выигрываем, хотя тратим много усилий, причем часто не на самые маржинальные лекарства», – отметил Кудлай.

Следующий момент, на который он просил Минздрав обратить внимание: наличие лекарств с разными МНН, но одним показанием. По мнению Кудлая, стоит разобраться, каким образом «американский препарат определяет половину российского рынка», тогда как отечественное лекарство с тем же показанием поставляется в 12 стран, помимо СНГ.

«Профильные медцентры говорят: если Минздрав не выработает позицию по этому вопросу, мы будем продолжать закупать по врачебным решениям, так что мы будем и дальше отправлять деньги в Америку», – подытожил Кудлай.

Фисенко попросил Кудлая направить ему перечень вопросов, требующих уточнения.

«Мы должны разобраться и попробовать сначала в ручном режиме, а потом, возможно, выйти на системное решение, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране, чтобы деньги не уходили на Запад», – заявил Фисенко.

По его словам, сейчас определенные KPI действительно имеют количественное выражение, но, как показывает практика, рано или поздно количество трансформируется в качество. «Не сомневаюсь, что все так у нас и произойдет», – выразил уверенность первый замминистра.

Фото: Скрин трансляции ВЭФ

Екатерина Погонцева

