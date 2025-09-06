Дагестан стал лидером по списанию онкопрепаратов с истекшим сроком годности

Глава Росздравнадзора впервые обнародовала данные о движении онкопрепаратов в регионах. Согласно анализу за 2023—2024 годы, в Дагестане 30% от всех полученных препаратов либо списаны с истекшим сроком годности, либо находятся без движения. Ведомство, вместе с прокуратурой, проводит проверки, уже выписаны штрафы на 2,4 млн руб.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова на VI Международном форуме «Инновационная онкология» рассказала об обеспечении учреждений онкологического профиля лекарствами. Аналитика представлена впервые и охватывает 2023—2024 годы, передает корреспондент «Союза Докторов».

По словам Самойловой, Дагестан входит в числе регионов, которые лидируют по объему препаратов, находящихся в онкологических диспансерах без движения, и списанию лекарств с истекшим сроком годности. По данным системы маркировки и движения лекарств, в онкодиспансерах республики за прошедший год выбыло 48 тыс. упаковок лекарств. При этом 12 тыс. упаковок списано с истекшим сроком годности в 2024 году и 16 тыс. упаковок находятся в системе маркировки без движения.

По словам Аллы Самойловой, это 30% от использованных за год лекарств. Эти препараты или не использованы и не выведены, или не используются и лежат на полке. По истечении срока годности эти лекарства станут уже списанными.

«Дальше мы помножим это на рубли и получим ущерб, который нанесен региональному, федеральному бюджетам из-за списания лекарств, которые не были использованы», — заявила Самойлова.

Росздравнадзор также проанализировал каналы поступления онкопрепаратов к пациенту, выделив три основных: медицинские учреждения, отпуск лекарств по льготе и продажи в аптеке за счет средств пациента. Больше всего через аптеки было продано онкопрепаратов в Ленинградской области.

Росздравнадзор совместно с прокуратурой проводит работу по зависшим остаткам и не выведенным препаратам из системы маркировки. Выдано 309 предупреждений, составлено 585 протоколов, наложены штрафы, общая сумма которых превысила 2,4 млн руб.

По числу обращений в Росздравнадзор по вопросам льготного обеспечения онкологическими лекарствами в последние два года лидируют одни и те же регионы, среди которых: Владимирская, Орловская и Рязанская области, Краснодарский край, Башкортостан, Брянская и Калужская области. Число обращений связано с суммарным количеством выделенных средств по федеральной и региональной льготам. Оно снижается в регионах с лучшим финансированием.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik