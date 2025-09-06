«Эндофарм» за 1,3 млрд рублей завершит строительство филиала «Лефортовский»

Модернизация и перевооружение филиала «Лефортовский» были разделены на три этапа: строительство научно-лабораторного корпуса площадью 6,2 тысячи кв. м (введен в 2023 году), возведение производственного корпуса площадью 14 тысяч кв. м (находится в высокой степени готовности, объем инвестиций – 5 млрд рублей) и строительство лабораторно-административно-складского корпуса и объектов инженерной инфраструктуры площадью 7 тысяч кв. м (сейчас готов котлован, общий объем инвестиций – 1,3 млрд рублей).

По заявлению МЭЗ, пятиэтажный производственный комплекс филиала «Лефортовский» площадью 14 тысяч кв. м обеспечит более 600 новых рабочих мест для жителей Москвы и Подмосковья, а лабораторно-складской комплекс позволит хранить до 2 тысяч паллет лекарственных препаратов. Также предусмотрены специальные камеры для термочувствительных продуктов и сырья. Там же будут инженерные службы, лаборатория контроля качества, учебный центр и архив.

Благодаря новым комплексам «Эндофарм» планирует ввести в эксплуатацию семь высокотехнологичных производственных линий и организовать выпуск более ста препаратов в твердых и стерильных формах во второй половине 2026 года. Отмечается, что основной долей производства будут лекарственные средства для лечения социально значимых заболеваний (злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения). Кроме того, в планах расширение выпуска анестезиологической линейки, препаратов, применяемых в паллиативной медицине, неврологии, психиатрии и других клинических направлениях. Многие препараты ранее не выпускались в России.

По прогнозам компании, мощности производственного комплекса позволят ежегодно изготавливать до 1 млрд таблеток и капсул, 60 млн ампул со стерильными препаратами, в том числе в форме масляных растворов, 13 млн флаконов с препаратами в форме растворов, эмульсий и лиофилизатов, 33 млн трансдермальных пластырей и трансмуказальных пленок, 10 млн спреев.

В июне 2022 года в филиале «Лефортовский» был открыт центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. В его создание инвестировали 425 млн рублей, из них 300 млн рублей предназначались для закупки оборудования. Крупный промышленный комплекс с научно-исследовательской и лабораторной базой МЭЗ планировал построить за 9,9 млрд рублей.