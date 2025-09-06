BioNTech обьявила об удачном испытании экспериментального препарата для лечения рака груди

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, известная своей вакциной от COVID-19, добилась первого крупного успеха в области онкологии. Экспериментальный препарат BNT323 (МНН трастузумаб памиртекан), разработанный совместно с китайской Duality Biologics, успешно прошел ключевую стадию клинических испытаний для лечения рака молочной железы, сообщает Reuters.

Согласно совместному заявлению компаний, испытание III фазы показало, что BNT323 замедляет прогрессирование HER2-положительного рака молочной железы у пациенток, которые уже прошли стандартную терапию. В ходе исследования в Китае новый препарат сравнивали с более ранним аналогом Kadcyla от Roche. Результаты промежуточного анализа показали, что у пациенток, получавших BNT323, вероятность ухудшения состояния или смерти была ниже.

Препарат BNT323 относится к новому поколению так называемых конъюгатов антитело-лекарство. Эта технология представляет собой высокоточную химиотерапию, которая доставляет токсичные вещества напрямую к раковым клеткам, не затрагивая здоровые ткани.

BioNTech и Duality Biologics ведут разработки в условиях высокой конкуренции. Их главные соперники — альянс AstraZeneca и Daiichi Sankyo, которые уже выпустили на рынок аналогичный препарат Enhertu. Аналитики ожидают, что он будет приносить несколько миллиардов долларов d год, главным образом благодаря тому, что одобрен для лечения более широкого круга пациенток с раком молочной железы HER2-типа, включая женщин с низким уровнем этого рецептора. Однако BioNTech и Duality также тестируют свой препарат на пациентах с низким уровнем HER2, что может расширить его применения.

Борьба с раком является краеугольным камнем будущего роста компании BioNTech, которая получила миллиарды долларов дохода во время пандемии вместе с партнером по вакцине от COVID-19 Pfizer.

