«Фармасинтез» в сентябре откроет в Иркутске завод по производству лекарств от астмы

Биофармацевтическая компания «Фармасинтез» в сентябре 2025 года запустит в Иркутске завод по производству лекарств от бронхиальной астмы, рассказал в интервью ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В сентябре компания „Фармасинтез” открывает в Иркутске новый завод по производству лекарств от бронхиальной астмы. Объем производства — более 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций в год», — сообщил Кобзев, отметив, что в Братске, где расположен еще один завод «Фармасинтез», будут существенно увеличены производственные мощности по выпуска активных фармсубстанций, для чего уже строятся корпуса.

Ранее компания заявляла о планах запуска в 2025 году трех новых заводов — в Москве, Калужской области (объем инвестиций в проект — около 3,5 млрд рублей) и Иркутске, а также цехов в Уссурийске, Тюмени и Братске. «Фармасинтез-Тюмень», в частности, планирует масштабную реконструкцию цеха твердых лекарственных форм, что позволит увеличить производственные мощности на 50%.

По итогам 2024 года группа «Фармасинтез» получила выручку 50,1 млрд рублей, что на 35% превышает показатель 2023-го. В прошлом году компания зарегистрировала и вывела на рынок 25 новых препаратов.

gxpnews