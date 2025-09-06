«Сотекс» выводит на рынок препарат для лечения наследственного ангионевротического отека

Фармацевтическая компания «Сотекс» выводит на российский рынок препарат для лечения наследственного ангионевротического отека «Икатибант Сотекс». Предполагается, что препарат поступит в продажу уже в этом месяце, сентябре 2025 года.

Наследственный ангионевротический отек (НАО) — редкое генетическое заболевание, обусловленное дефицитом определенных ферментов, которое проявляется внезапными отеками лица, конечностей, дыхательных путей и внутренних органов.

Препарат «Икатибант Сотекс» показан взрослым пациентам и детям старше 2 лет. Инъекция для подкожного введения позволяет купировать приступы даже вне стационара, обеспечивая себе помощь в критической ситуации, отмечают в компании.

В июне «Сотекс» вывел на рынок первый российский дженерик сугаммадекса: препарат «Дестинил» для купирования действия нейромышечных блокаторов во время хирургических операций.

gxpnews