В Индии состоялся Глобальный конклав по вопросам регулирования фармотрасли с участием России

4 сентября в Нью-Дели директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков выступил на Глобальном конклаве по вопросам регулирования фармацевтической отрасли, прошедшем в рамках Международной выставки по фармацевтике и здравоохранению iPHEX 2025 в Индии.

Как сообщили GxP News представители российской делегации, выступление Шестакова вызвало живой интерес и отклик аудитории. В своей речи он отметил, что в основе регулирования фармацевтической отрасли всегда должны оставаться этика и доверие: «Философия GMP — не просто набор правил и процедур. Это фундаментальная основа нашей работы, нравственная ответственность перед обществом и каждым человеком. Производство лекарств не может быть просто бизнесом, ориентированным на прибыль, это социально ответственная деятельность, миссия которой — сохранять здоровье человека. А базис, на котором строится взаимодействие, — это профессиональное доверие».

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам глобализации фармацевтического рынка, необходимости гармонизации нормативных требований и выстраивания профессионального доверия между регуляторными органами разных стран.

Среди ключевых направлений он назвал сближение и взаимное признание нормативных актов, проведение совместных инспекций и образовательных инициатив, развитие экспертного взаимодействия по актуальным вопросам, включая инновации в фармацевтике.

«Взаимодействие между регуляторными органами ведет к повышению доступности качественных, безопасных и эффективных лекарственных средств и одновременно к повышению прозрачности регуляторных механизмов. Реализация совместных проектов, укрепление профессионального взаимодействия, участие в обсуждениях на общих экспертных платформах — это тот фундамент, который будет способствовать обеспечению безопасности пациентов как в России, так и во всем мире», — подчеркнул Владислав Шестаков.

В завершение выступления он рассказал о работе Международного форума фармацевтических инспекторатов (IFPI), который состоится 24–25 ноября 2025 года в Абу-Даби. Идея создания этой рабочей площадки для взаимодействия GMP-инспекторатов была озвучена именно в Индии на конклаве в 2022 году.

Впервые форум прошел в 2024 году в Дубае, объединив GMP-экспертов из 36 стран. По итогам были созданы рабочие группы, посвященные требованиям к стерильным препаратам, квалификации инспекторов и системе качества фарминспектората. В настоящее время 19 стран, включая Россию, участвуют в совместной работе. Владислав Шестаков пригласил коллег из Индии и других стран присоединиться к работе IFPI и внести вклад в развитие глобального сотрудничества инспекторатов.

