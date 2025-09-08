Минздрав отменил регистрацию трех не имеющих аналогов гипотензивных препаратов

Из ГРЛС исключили РУ на 11 лекарственных препаратов. Среди них три гипотензивных средства, у которых на рынке нет аналогов: «Аккузид», «Аккупро» и «Норматенс», а также противоковидная вакцина «Салнавак».

Минздрав отменил государственную регистрацию 11 лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ двух гипотензивных препаратов от компании Pfizer: «Аккузид» (МНН гидрохлоротиазид + хинаприл) и «Аккупро» (МНН хинаприл). Хинаприл относится к ингибиторам АПФ, которые используют для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. В комбинации с диуретиком гидрохлоротиазидом хинаприл применяют в качестве гипотензивного средства. Другие препараты с такими МНН на рынке отсутствуют.