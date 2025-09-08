|
Минздрав отменил регистрацию трех не имеющих аналогов гипотензивных препаратов
Из ГРЛС исключили РУ на 11 лекарственных препаратов. Среди них три гипотензивных средства, у которых на рынке нет аналогов: «Аккузид», «Аккупро» и «Норматенс», а также противоковидная вакцина «Салнавак».
Минздрав отменил государственную регистрацию 11 лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей удостоверений.
|Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.
Из ГРЛС исключили РУ двух гипотензивных препаратов от компании Pfizer: «Аккузид» (МНН гидрохлоротиазид + хинаприл) и «Аккупро» (МНН хинаприл). Хинаприл относится к ингибиторам АПФ, которые используют для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. В комбинации с диуретиком гидрохлоротиазидом хинаприл применяют в качестве гипотензивного средства. Другие препараты с такими МНН на рынке отсутствуют.
Также Минздрав отменил регистрацию комбинированного средства «Норматенс» (МНН дигидроэргокристин + клопамид + резерпин) от Viatris, предназначенного для лечения гипертензии. В его состав входит симпатолитик, альфа-адреноблокатор и диуретик. Аналогов препарата на рынке нет.
Кроме того, из реестра исключили РУ комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 «Салнавак» от компании «Генериум» в форме назального спрея. Это единственная зарегистрированная в ГРЛС вакцина против коронавирусной инфекции в такой лекарственной форме.
Список исключенных из ГРЛС РУ (8 сентября 2025 года)
|Торговое наименование и МНН
|Компания-держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Аккузид (гидрохлоротиазид + хинаприл)
|Пфайзер Инк.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг+10 мг, 12,5 мг+20 мг, 25 мг+20 мг
|нет
|ЛС-000752 от 07.06.2010г.
|Аккупро (хинаприл)
|Пфайзер Инк.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг
|нет
|П N014329/01 от 01.04.2011г.
|Амиодарон-Акри (амиодарон)
|ОАО «Акрихин»
|Таблетки, 200 мг
|да
|Р N001750/01 от 18.09.2008г.
|Аторвастатин Санофи (аторвастатин)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, 40 мг
|да
|ЛП-№(001683)-(РГ-RU) от 17.01.2023г.
|Гливек (иматиниб)
|Новартис Фарма АГ
|Капсулы, 100 мг
|да
|П N013241/01 от 07.11.2011г.
|Манинил 1.75 (глибенкламид)
|Берлин-Хеми АГ
|Таблетки, 1,75 мг
|да
|ЛП-№(000771)-(РГ-RU) от 11.05.2022г.
|Норматенс (дигидроэргокристин + клопамид + резерпин)
|Виатрис Хэлскеа ГмбХ
|Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг + 5 мг + 0,1 мг
|нет
|П N008793 от 01.04.2011г.
|Оксолин (диоксотетрагидрокситетрагидронафталин)
|АО «Нижфарм»
|Мазь назальная, 2,5 мг/г
|да
|ЛП-№(002393)-(РГ-RU) от 23.05.2023г.
|Репарил-гель Н
|Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ
|Гель для наружного применения
|да
|П N012372/01 от 26.04.2007г.
|Салнавак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (вакцина для профилактики COVID-19)
|АО «Генериум»
|Спрей назальный, компонент I – 0,5 мл/доза + компонент II – 0,5 мл/доза
|нет
|ЛП-008297 от 04.07.2022г.
|Чампикс (варениклин)
|Пфайзер Инк.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 мг, 1 мг
|да
|ЛСР-006439/08 от 11.08.2008г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
|