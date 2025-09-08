«Инфарма» хочет участвовать в составлении «репутационного портрета» зарубежных брендов

Pfizer попала в категорию безответственных компаний ЦСР ошибочно, полагает глава «Инфармы». Ассоциация просит Минэкономики включить ее в работу при составлении «репутационного портрета» зарубежных компаний, в том числе полностью или частично покинувших Россию.

Ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») направила письмо на имя министра экономического развития Максима Решетникова (имеется в распоряжении «ФВ») с просьбой привлечь ее экспертов к совершенствованию методики исследования Центра стратегического развития (ЦСР). Речь идет о так называемом репутационном портрете зарубежных компаний, в том числе полностью или частично покинувших Россию, куда исследователи включили и члена ассоциации Pfizer.

В рамках исследования, опубликованного РБК в июле этого года, аналитики ЦСР изучили свыше 1,6 тыс. компаний с участием зарубежного бизнеса, в том числе полностью или частично покинувших страну. Они поделили их на несколько категорий. Например, в «желтый» список они внесли организации, которые не проявили «достаточной степени ответственности», хотя открыто не демонстрировали свою недружественность. В «зеленый» — фирмы с «ответственным подходом», которые смогут вернуться на российский рынок «при наличии отраслевой потребности» (например, Nestle). В «красную» группу исследователи включили компании, которые проявили недружественные действия, поэтому в дальнейшем им должен быть запрещен доступ на российский рынок, заключили исследователи ЦСР. В «бордовый» — вошли компании «с испорченной репутацией, которые склонны к саботажу и недружественным действиям». В этой категории оказался фармпроизводитель Pfizer.

«Подавляющее большинство иностранных фармпроизводителей не только сохранили присутствие, но и усилили инвестиции в производство и поддержку системы здравоохранения и тем самым вносят существенный вклад в лекарственную безопасность и улучшение социально-экономических показателей Российской Федерации», – сказано в письме на имя Решетникова.

«Представители фарминдустрии из числа зарубежных компаний не понимают, по каким критериям формируется данный список, – прокомментировал «ФВ» глава «Инфармы» Вадим Кукава. – Pfizer свою деятельность в нашей стране не прекращала и полностью выполняет свои обязательства перед миллионами отечественных пациентов».