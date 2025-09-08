В развитие фармпредприятий Москвы до 2030 года вложат 109 млрд рублей

В развитие фармпредприятий Москвы до 2030 года будет вложено 109 млрд руб. Ожидается, что выручка фармпредприятий столицы вырастет в 1,5 раза и достигнет 230 млрд руб.

Суммарный объем инвестиций в фармацевтические предприятия Москвы с 2020 по 2030 год составит 191,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Из них 109 млрд руб. будет вложено в развитие отрасли с 2025 года.

Сейчас в столице работает более 300 предприятий в области производства лекарств и медизделий, на которых трудятся около 30 тыс. человек. С 2020 по 2024 год объемы производства в этой отрасли выросли в 2,8 раза — до 154 млрд руб., следует из доклада заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. В нем также утверждается, что выручка фармпредприятий Москвы вырастет в 1,5 раза к 2030 году и достигнет 230 млрд руб.