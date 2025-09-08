Росстат зафиксировал в июле резкое снижение производства по нескольким группам лекарств

Росстат в июле зафиксировал резкое падение производства по нескольким группам лекарственных средств. Среди них гормональные и противопаразитарные препараты.

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии в июле 2025 года сократился на 1,7% к июню, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в России. К июлю прошлого года индекс вырос на 13,6%, а за январь—июль 2025 индекс вырос на 14,4% год к году.

При этом, согласно статистике, падение производства в июле зафиксировано по нескольким группам лекарственных средств. Гормональных препаратов для системного использования кроме половых гормонов было произведено 1,2 млн упаковок. Это на 36,8% ниже, чем в июне 2025 года и на 3,3% меньше июля 2024 года.

В июле сократилось более чем на 70% год к году производство противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов. В сравнении с июнем 2025 года падение составило 80,1%.

Кроме того, снизилось на 42,5% год к году производство лекарств для лечения мочеполовой системы и на 29,8% — производство лекарств для лечения органов дыхания.

Генеральный директор AlphaRM Николай Демидов считает, что само по себе резкое сокращение производства тех или иных препаратов в течение одного месяца чаще всего говорит об изменении цикла производства на конкретных предприятиях.

«На примере группы противопаразитарных препаратов можно отметить, что такой вывод можно делать с очень высокой долей уверенности — производителей данной продукции относительно немного, и вероятно, что один из них или несколько сократили объемы производства именно в июле», — поделился эксперт.

Касательно оставшихся двух групп препаратов, он предположил, что ранее по ним наблюдались высокие объемы, что привело к затовариванию, и производители снизили объемы.

«Каких-то рыночных причин для таких резких скачков для всех трех групп я не вижу», — отметил Демидов.

Выросло в январе—июле 2025 года по сравнению с этим же периодом в 2024 году производство следующих лекарственных средств:

препараты, влияющие на кроветворение и кровь, — на 22,7%;

препараты противомикробные для системного использования — на 11,2%;

препараты противопухолевые и иммуномодуляторы — на 10,5%.

Объем инвестиций в производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, с января по июнь 2025 года составил 47,5 млрд руб., что на 16,3% больше, чем за первое полугодие 2024 года. При этом, несмотря на рост, доля инвестиций в производство препаратов зафиксирована на уровне 0,4% от общего объема инвестиций по всем видам экономической деятельности.

В пресс-службе Минпромторга также не увидели поводов для беспокойства. На запрос «ФВ» в министерстве ответили, что на производственный цикл влияют сроки годности препаратов: например, два, три года и более с момента производства. Кроме того, лекарства могут иметь как сезонный характер потребления, так и значительно отличаться по объемам потребления в зависимости от разновидностей заболевания.

Производство отдельных видов лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии

Июль 2025 г., млн упак. В % Январь— июль 2025 г. в % к январю— июлю 2024 г. к июлю 2024 г. к июню 2025 г. Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ 35,5 92,4 96,4 91,8 Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 9,0 100,5 101,6 122,7 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы 50,1 108,3 95,3 100,5 Препараты для лечения заболеваний кожи 12,3 94,5 101,8 101,0 Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны 2,3 57,5 81,8 84,9 Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов 1,2 96,7 63,2 101,6 Препараты противомикробные для системного использования 14,2 83,1 86,4 90,0 Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы 4,9 100,5 128,0 110,5 Препараты для лечения костно-мышечной системы 19,9 122,7 122,9 97,6 Препараты для лечения нервной системы 39,1 78,7 104,9 88,6 Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты 0,3 29,7 19,9 96,2 Препараты для лечения органов дыхательной системы 22,3 70,2 126,7 71,8 Препараты для лечения заболеваний органов чувств 7,2 95,4 в 2,1 р. 79,1

Источник: Росстат

Фото: 123rf.com