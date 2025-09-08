В Санкт-Петербурге аптеку оштрафовали на 1 млн рублей за продажу фальсификата

Петербургскую аптеку оштрафовали на 1 млн руб. за продажу фальсификата. Внешний вид отличался от упаковки производителя, а код маркировки стоял от другого препарата, который был продан ранее в Уфе.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал на 1 млн руб. аптеку ООО «Риадэма», следует из решения, которое опубликовано в системе «Мой арбитр». В марте в аптечном пункте был продан иммуноглобулин человека антистафилококковый за 25 тыс. руб. производства АО «НПО «Микроген». Оказалось, что лекарство к тому моменту уже было продано в другой аптеке в Уфе: согласно коду маркировки, это был иммуноглобулин человека нормальный «Ивановской областной станции переливания крови». Тогда покупатель обратился в Следственный комитет.

В рамках проверки препарат был изъят и передан в Росздравнадзор на исследование и сравнение с макетом упаковки, представленным производителем при регистрации. Далее было возбуждено дело об административном правонарушении. Как и откуда лекарство поступило в аптеку, в решении суда не сказано.

Арбитражный суд удовлетворил иск Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Риадэма», предусмотренной ч.1 ст.6.33 КоАП РФ.

В марте тот же суд удовлетворил иск Росздравнадзора о привлечении ООО «Риадэма» к административной ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ в связи с тем, что организация не вносила обязательные сведения о сотрудниках и оборудовании в регистры ЕГИСЗ. Компанию оштрафовали на 30 тыс. руб. Суд также принял к рассмотрению еще один иск к компании о грубом нарушении лицензионных требований. Решение по нему пока не вынесено.

Согласно данным СПАРК, ООО «Риадэма» зарегистрировано в августе 2020 года. Доходы в 2024 году превысили 233 млн руб., расходы — 229 млн руб. Чистая прибыль 4 тыс. руб.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik