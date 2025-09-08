Steplife привлечет до 200 млн рублей с помощью облигаций и pre-IPO

В «Степлайф» рассчитывают, что выпуск облигаций и pre-IPO привлекут как розничных, так и институциональных инвесторов. Финансирование, полученное в ходе раундов и выпуска облигаций, будет направлено на расширение производства бионических протезов рук и ног нового поколения, включая протезы предплечья и плеча.

Компания «Степлайф» (ГК «Салют Орто», резидент «Сколково») – российский производитель высокотехнологичных протезов ног как с пневматическим, так и микропроцессорным управлением. Первый прототип протеза ноги с применением коленного модуля Steplife P5 с пневматической системой для управления фазой разработан в 2020 году в результате опытно-конструкторских работ на базе инновационного центра «Сколково» с привлечением врачей из Москвы и регионов России.

Летом 2022 года компания запустила производство отечественных пневматических коленных модулей для протезов ног Steplife P5. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность предприятия оценивалась до 5 тысяч компонентов в год.

В 2024 году компания разработала серийную модель протеза бедра с микропроцессорным управлением Steplife B7. В новой версии 95% компонентов изделия производится из российских комплектующих. Изделие предназначено для тех, кто привык к использованию немецкого коленного модуля C-leg: геометрия конструкции схожа, но все алгоритмы, электроника и гидравлика разработаны в России. Предполагается, что это облегчит переход пациентов с немецких модулей на российские разработки. Ожидается, что отпускная стоимость продукции Steplife будет на 30–40% дешевле западных аналогов, цена на которые стартовала от 1,49 млн рублей. Объем инвестиций в проект не раскрывался, однако в 2023 году компания занималась привлечением инвестиций в разработку отечественных протезов ног, оценивая необходимую сумму в 60–150 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Степлайф» (ранее юрлицо называлось ООО «Группа компаний «Салют Орто») зарегистрировано в 2019 году и на 100% принадлежит АО «Степлайф». В 2024 году выручка компании составила 240 млн рублей, чистая прибыль – 96 млн рублей.

Летом 2024 года другой российский производитель функциональных бионических протезов – компания «Моторика» – сумел привлечь до 900 млн рублей в ходе pre-IPO. Имя инвестора не называлось, но осенью 2024 года закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Первая – Прямые инвестиции» под управлением УК «Первая» (входит в контур экосистемы Сбера) стал совладельцем доли в 10,16% компании. А в декабре 2024 года компания получила льготный заем на 100 млн рублей от Московского венчурного фонда для финансирования IPO, которое должно состояться в 2026 году.