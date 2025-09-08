Экс-замглавы самарского Минздрава осужден за мошенничество при закупках медоборудования

Также по делу проходили два предпринимателя и бывший заместитель главного врача медучреждения. В зависимости от роли и степени участия, обвиняемым суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и колонии общего режима. Замглавврача Самарской ОКБ им. В.Д. Середавина Алексей Ошурков обвинялся еще и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие и суд установили, что в октябре 2021 года экс-замминистра Асланбек Майрамукаев, возглавлявший департамент фармации и медтехники, совместно с заместителем главного врача ОКБ Алексеем Ошурковым и предпринимателями допустили к закупкам только две аффилированные компании. Через фиктивные конкурсные процедуры было закуплено оборудование по завышенным ценам, а похищенные средства распределены между участниками. Ущерб, по данным следствия, составил 9 млн рублей.

Во время следствия на имущество и денежные средства обвиняемых наложили арест на общую сумму более 65 млн рублей. Руководители компаний заключили с СК соглашения о сотрудничестве – уголовные дела в отношении них выведены в отдельные производства.

Асланбек Майрамукаев также является фигурантом другого уголовного дела. В июле 2024 года Октябрьский районный суд Самары признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С января по август 2022 года он получил от директора компании «ДМ-Групп» 15 млн рублей за покровительство при заключении контрактов на поставку медоборудования. Тогда экс-чиновника приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 45 млн рублей.

В мае 2025 года суд рассмотрел жалобы адвокатов Майрамукаева, настаивавших на прекращении производства по делу в связи с отсутствием доказательств события преступления, и оставил в силе наказание, вынесенное ранее.