Банкротящийся «Профитмед» не смог оспорить решение суда в споре о выплатах 6 млрд рублей «Крону»

В судебном заседании кассационные жалобы, помимо самих заявителей, поддержали, в частности, представители «Альфа-Банка», «Банка ПСБ», «Сбербанка» и «Фармстандарта». Против удовлетворения требований выступили «Крон», Федеральная налоговая служба России, а также московское ООО «Ри-Си».

Изначально заявление от конкурсного управляющего «Профитмеда» Артема Шелудько с просьбой признать недействительными платежи «Крону» было направлено 5 июня 2024 года. Как указывалось в материалах дела, 6,06 млрд рублей были переведены ответчику в период с марта 2022-го по декабрь 2023 года за поставку препаратов. Вместе с тем, как указывал Шелудько, документы, подтверждающие факт проведения поставок в «Профитмед», отсутствуют. Помимо этого, конкурсный управляющий посчитал, что часть платежей в размере 3,2 млрд рублей должна быть признана недействительной на основании того, что из-за хронологической близости этих переводов к моменту признания «Профитмеда» несостоятельным «Крону» «оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения платежей, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности».

Удовлетворяя заявленные требования, АС Москвы исходил из отсутствия доказательств наличия у «Крона» встречных обязательств перед должником. Таким образом, суд пришел к выводу, что платежи были безвозмездными «в целях вывода денежных средств из имущественной массы должника по мнимым обязательствам».

Апелляционные жалобы на решение первой инстанции были поданы в сентябре 2024 года. В Девятом арбитражном апелляционном суде «Крон» смог доказать осуществление поставок, сославшись на подписанные сторонами сделки универсальные передаточные документы, книги продаж «Крона», а также сведения из системы ФГИС «МДЛП». В итоге вторая инстанция в мае 2025 года определение АС Москвы отменила, а в удовлетворении заявления конкурсного управляющего «Профитмеда» отказала.

Теперь это решение поддержал и АС Московского округа, посчитавший, что суд апелляционной инстанции «пришел к правомерным и обоснованным выводам об отказе в удовлетворении заявленных требований».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Крон» зарегистрировано в 2008 году в Перми. Бенефициаром компании выступает Александр Броварец – ему принадлежит доля в 75%. Оставшимися 25% владеет режиссер Андрей Кончаловский (Михалков). В 2024 году выручка «Крона» оценивалась в 14,3 млрд рублей, чистая прибыль – в 385,6 млн рублей.

Иск о банкротстве московского фармдистрибьютора «Профитмеда» в январе 2023 года в Арбитражный суд Москвы подал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». Позднее в отношении «Профитмеда» было объявлено конкурсное производство. В мае 2023 года «Аресбанк», предъявивший фармдистрибьютору кредиторские требования на 574,9 млн рублей, потребовал объявить несостоятельным соучредителя юрлица Дмитрия Свирина. Затем Свирин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере.