Москва привлечет 109 млрд рублей в фарминдустрию к 2030 году

О строительстве нового фармпредприятия в столице с объемом инвестиций 13 млрд рублей рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В районе Северный выделен участок площадью более 15,5 га, договор аренды заключен на 5 лет, в течение которых планируется возвести объект общей площадью 109 тысяч кв. м, включающий единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив выпуска новых инновационных лекарств, разработку и трансфер технологий.

Помимо этого, объем инвестиций резидентов кластера предприятий ОЭЗ «Технополис Москва», являющегося ключевым драйвером развития фармотрасли в Москве, уже превысил 55 млрд рублей, а к 2030 году вложения должны вырасти до 149,6 млрд рублей. Общая площадь действующих производств превышает 145 тысяч кв. м, на которых занято около 2,9 тысячи сотрудников.

С 2022 года там объединены 14 производителей и разработчиков лекарств, восемь из которых уже вышли на рынок. Среди достижений – первый российский препарат от рассеянного склероза, средство от болезни Бехтерева, противоопухолевые препараты, а также отечественный аналог Оземпика для терапии диабета второго типа.

По итогам 2024 года Москва занимает второе место в России по объему выручки в фармпромышленности, но к 2030 году планирует выйти в лидеры: прогнозируемая выручка составит 230 млрд рублей. На данный момент в столице работает более 300 предприятий фармацевтической отрасли, где трудятся около 30 тысяч человек.

За последние пять лет объем производства лекарственных средств и медизделий в Москве вырос в 2,8 раза и достиг 154 млрд рублей. За январь – июль 2025 года предприятия увеличили выпуск препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта в 6,5 раза, средств для сердечно-сосудистой системы – в 2,3 раза, препаратов для для органов дыхательной системы – в 2,1 раза, противоопухолевых средств и иммуномодуляторов – в 1,6 раза.

Поддержка фармацевтической отрасли уже несколько лет входит в число приоритетных направлений госполитики и на федеральном уровне. В 2023 году была утверждена стратегия «Фарма-2030», предполагающая развитие полного цикла производства – от разработки до вывода препаратов на рынок. По данным Минпромторга, в программе особое внимание уделяется компенсации части затрат на КИ инновационных лекарств, что должно повысить конкурентоспособность российских компаний и ускорить вывод препаратов на рынок.

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», главной темой которой стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации. Среди прочего обсуждались темы офсетных контрактов, меры господдержки фармотрасли, а также оснащение клинических баз препаратами. О том, как проходила дискуссия, – в обзоре Vademecum.