Регионы получат еще 7,4 млрд рублей на закупку медоборудования для борьбы с онкозаболеваниями

Федеральное финансирование необходимо для обновления медтехники, которую применяют при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, и для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием. Минздраву РФ поручено в течение 30 дней обеспечить заключение соглашений о предоставлении регионам субсидий.

Наибольшие транши, кроме Челябинской области, предназначены для Хабаровского края – 414,1 млн рублей, Республики Татарстан – 330,1 млн рублей, а также Воронежской области – 317,46 млн рублей.

Меньше всего средств предусмотрено для Свердловской области – 57,6 млн рублей, Республики Карелии – 48,6 млн рублей и Ханты-Мансийского автономного округа – 27,3 млн рублей.

В паспорт национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» включены 11 федеральных проектов с общим бюджетом до 2030 года 2,053 трлн рублей, среди них – «Борьба с онкологическими заболеваниями». Этот федпроект оказался наиболее ресурсоемким – предполагается, что в систему ОМС из федбюджета будет ежегодно уходить, как и ранее, по 140 млрд рублей, таким образом общая сумма достигнет 840 млрд рублей.

По федпроекту «Борьба с онкозаболеваниями», согласно паспорту, ожидается достижение 67% доли пациентов, живущих 5 и более лет с момента постановки диагноза. В региональных проектах дополнительными задачами являются снижение одногодичной летальности онкобольных; увеличение доли людей, прошедших обследование по диспансерному наблюдению после окончания лечения; рост доли выявленных на первой стадии ЗНО.