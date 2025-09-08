Регионы получат еще 7,4 млрд рублей на закупку медоборудования для борьбы с онкозаболеваниями

Правительство направит Минздраву РФ из федбюджета 7,4 млрд рублей на обновление в 2026 и 2027 годах медоборудования в регионах по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» (входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»). Средства получат 53 субъекта – в 2026 году предусмотрено 3,9 млрд рублей, а в 2027 – 3,5 млрд рублей. Финансирование в течение двух лет будут получать девять регионов, для остальных средства будут выделяться только один раз. Самый большой транш предусмотрен для Челябинской области – 452,89 млн рублей (на два года).
Федеральное финансирование необходимо для обновления медтехники, которую применяют при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, и для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием. Минздраву РФ поручено в течение 30 дней обеспечить заключение соглашений о предоставлении регионам субсидий.
Наибольшие транши, кроме Челябинской области, предназначены для Хабаровского края – 414,1 млн рублей, Республики Татарстан – 330,1 млн рублей, а также Воронежской области – 317,46 млн рублей.
Меньше всего средств предусмотрено для Свердловской области – 57,6 млн рублей, Республики Карелии – 48,6 млн рублей и Ханты-Мансийского автономного округа – 27,3 млн рублей.
В паспорт национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» включены 11 федеральных проектов с общим бюджетом до 2030 года 2,053 трлн рублей, среди них – «Борьба с онкологическими заболеваниями». Этот федпроект оказался наиболее ресурсоемким – предполагается, что в систему ОМС из федбюджета будет ежегодно уходить, как и ранее, по 140 млрд рублей, таким образом общая сумма достигнет 840 млрд рублей.
По федпроекту «Борьба с онкозаболеваниями», согласно паспорту, ожидается достижение 67% доли пациентов, живущих 5 и более лет с момента постановки диагноза. В региональных проектах дополнительными задачами являются снижение одногодичной летальности онкобольных; увеличение доли людей, прошедших обследование по диспансерному наблюдению после окончания лечения; рост доли выявленных на первой стадии ЗНО.
Источник: Правительство РФ
Фото: minzdrav_mo/ВКонтакте