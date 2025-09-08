«Велфарм-Групп» в рамках офсетного контракта поставила московским больницам более 6,2 млн единиц ЛС Регионы получат еще 7,4 млрд рублей на закупку медоборудования для борьбы с онкозаболеваниями » Минздрав приостановил действие РУ на 17 препаратов, включая настойки пустырника и валерианы Минздрав приостановил действие регистрационных удостоверений (РУ) на 17 лекарственных препаратов, еще на 11-ть РУ были отменены, следует из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Приостановлены РУ на следующие препараты: «Элеутерококка экстракт жидкий» (Р N002072/01), «Эвкалипта настойка» (ЛП-№(009663)-(РГ-RU), «УроКам» (ЛСР-001126/08), «Родиолы экстракт жидкий» (Р N001681/01), «Пустырника настойка» (Р N003128/01), «Пиона уклоняющегося настойка» (Р N001704/01), «Перца водяного экстракт жидкий» (ЛП-000726), «НооКам» (ЛСР-007063/09), «Мяты перечной настойка» (ЛП-№(009117)-(РГ-RU), «Миртикам» (Р N002771/01), «Валерианы настойка» (ЛСР-001889/10), «Лимонника семян настойка» (ЛСР-002247/07), «Левзеи экстракт жидкий» (Р N002549/01), «Конского каштана экстракт жидкий» (ЛП-№(010319)-(РГ-RU), «Календулы настойка» (Р N002078/01), «Женьшеня настойка» (Р N001492/01) и «Бисопролол» (ЛП-№(008839)-(РГ-RU). Отмена госрегистрации затронула препараты «Чампикс» (ЛСР-006439/08), «Салнавак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» (ЛП-008297), «Репарил-гель Н» (П N012372/01), «Оксолин» (ЛП-№(002393)-(РГ-RU), «Норматенс» (П N008793), «Манинил 1.75» (ЛП-№(000771)-(РГ-RU), «Гливек» (П N013241/01), «Аторвастатин Санофи» (ЛП-№(001683)-(РГ-RU), «Амиодарон-Акри» (Р N001750/01), «Аккупро» (П N014329/01) и «Аккузид (ЛС-000752). Как сообщалось в июле, Минздрав приостановил действие РУ на более чем 20 препаратов индийской компании Jodas Expoim, регистрацию еще на шесть министерство исключило. gxpnews