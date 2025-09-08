«Велфарм-Групп» в рамках офсетного контракта поставила московским больницам более 6,2 млн единиц ЛС

Лечебные учреждения Департамента здравоохранения Москвы за три месяца, с мая 2025 года, получили более 6,2 млн единиц лекарственных средств (ЛС), выпущенных зеленоградской площадкой группы «Велфарм», рассказали GxP News в пресс-службе фармпроизводителя. Поставки осуществляются в рамках офсетного контракта, по условиям которого инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки государством части выпускаемой продукции.

Вся поставленная «Велфарм» продукция — противовоспалительные, гипогликемические, антигистаминные и кардиопрепараты — произведена по полному циклу, в том числе четыре ЛС — из отечественных фармсубстанций (антигельмитные таблетки «Албендазол», противоэпилептические «Окскарбазепин», а также применяемые при эндокринных заболеваниях «Саксаглиптин» и «Глимепирид»). Всего в рамках офсетного контракта «Велфарм-Групп» организует производство девяти активных фармацевтических субстанций.

«Второй офсетный контракт предполагает поставки противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям. Отгрузки начнутся в 2027 году», — цитирует пресс-служба главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова.

В целом, в соответствие с двумя контрактами, «Велфарм» наладит производство лекарств по 63 МНН, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Велфарм-Групп» — российский фармацевтический холдинг, выпускающий лекарственные препараты по полному циклу. Группа располагает четырьмя производственными площадками: двумя заводами по производству готовых лекарственных препаратов и двумя участками по выпуску активных фармацевтических субстанций. В продуктовый портфель входит более 300 лекарственных препаратов, 75% которых включены в перечень ЖНВЛП.

gxpnews