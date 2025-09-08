В МИСИС создали оборудование для нанесения антибактериальных покрытий на хирургические нити

В университете МИСИС в сотрудничестве с научно-исследовательским центром Lift создали оборудование для нанесения антибактериальных покрытий на хирургические нити. Проект по разработке хирургических шовных материалов с постепенным высвобождением лекарственных средств реализуется в рамках программы «Приоритет-2030», сообщили в пресс-службе вуза.

Нити с антибактериальным покрытием и продолжительным антисептическим эффектом станут первым продуктом, созданным по разработанной учеными технологии производства полимерных хирургических материалов. Эксперименты подтвердили продолжительную, больше двух недель, бактерицидную эффективность лабораторных образцов. В рамках проекта почти закончено изготовление оборудования для нанесения лекарственных веществ на волокна, его планируют запустить 9 октября.

Хирургические нити и сетчатые эндопротезы — полимерные материалы, модифицированные микро- и наноносителями с контролируемым высвобождением лекарственных препаратов в зоне хирургического вмешательства. В зависимости от покрытия они могут обладать антисептическими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, что позволяет существенно ускорить и снизить стоимость послеоперационной реабилитации. В России на данный момент промышленное производство такой продукции ограничено или отсутствует, отметили в пресс-службе.

«Специалисты университета МИСИС разработали установку для нанесения покрытий с лекарственными препаратами на хирургические нити. Она создана в минимальные сроки, всего за полтора месяца, на ней уже получены первые модифицированные нити. Сейчас в вузе ведутся работы по изготовлению промышленного образца, который сможет увеличить количество выпускаемых нитей в 10 раз», — рассказал директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов.

Как сообщалось ранее, российские ученые обнаружили в почве Антарктиды бактерии, которые помогут создать новые антибиотики против стафилококковой инфекции. Открытие приобретает особое значение в контексте того, что некоторые инфекции, включая стафилококковые, перестали реагировать на привычные препараты и поддаваться традиционной терапии.

