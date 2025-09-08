Центр лекобеспечения определил поставщика аталурена на 2,5 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (Центр лекобеспечения) определил победителя двух электронных аукционов на право поставки препарата аталурен на общую сумму 2,5 млрд рублей, закупаемого для подопечных благотворительного госфонда «Круг добра».

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, АО «Фармимэкс» стало единственным участником и победителем двух аукционов на сумму 2,05 млрд рублей и 438 млн рублей. В первом случае компания поставит препарат в виде порошка для приема внутрь в дозировке 250 мг, во втором — 1000 мг.

«Фармимэкс» поставит лекарства по максимальной цене контракта, так как других претендентов на участие в закупках не было.

Аталурен применяется для терапии мышечной дистрофии Дюшенна. Заболевание проявляется слабостью мышц, трудностями в движениях с детского возраста, которые со временем прогрессируют. Сейчас заболевание считается неизлечимым, а существующие методы терапии исключительно замедляют патологический процесс.

Федеральная антимонопольная служба и «Круг добра» в июле заключили соглашение о сотрудничестве при закупках лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Соглашение предусматривает переговоры с производителями о ценах на препараты и медтехнику, а также совместные мероприятия для представителей власти и поставщиков, рассказали GxP News.

gxpnews