Названы самые покупаемые в январе–августе 2025 года онкопрепараты

Закупки противоопухолевых средств в России с января по август 2025 года составили 188,9 млрд рублей, что на 3,6% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из аналитического отчета ИТ-компании «Курсор» (есть в распоряжении GxP News). Самыми закупаемыми МНН в отчетном периоде аналитики назвали пембролизумаб (12,1 млрд рублей, +18% к январю–августу 2024-го), энзалутамид (10,4 млрд рублей, -1%), ниволумаб (9,1 млрд рублей, -11%), селуметиниб (7,6 млрд рублей, +51%) и бевацизумаб (7,1 млрд рублей, -7%).

Если рассматривать торговые марки, то лидерами стали «Кстанди» (МНН энзалутамид, 10,4 млрд рублей, -1%), «Опдиво» (МНН ниволумаб, 9,1 млрд рублей, -11%), «Коселуго» (МНН селуметиниб, 7,6 млрд рублей, +51%), «Линпарза» (МНН олапариб, 6,7 млрд рублей, -11%) и «Кадсила» (МНН трастузумаб эмтанзин, 6,6 млрд рублей, +31%).

Топ-5 производителей противоопухолевых средств на рынке РФ за 8 месяцев этого года представлен четырьмя иностранными компаниями — AstraZeneca (26,3 млрд рублей, +6% в годовом отношении), Fritz Hoffmann-La Roche (23,5 млрд рублей, +9%), Novartis (17,1 млрд рублей, +5%) и Astellas (11,6 млрд рублей, +5%) — и одной российской — Biocad, занимающей четвертое место с показателем 16,1 млрд рублей (-27%).

Представители первой пятерки обеспечивают половину от общих продаж противоопухолевых средств в стоимостном выражении, следует из отчета.

Тем временем российские онкопациенты жалуются на отсутствие лекарств против рака. По информации общественной организации «Движение против рака», 34,5% больных сталкивались с трудностями при получении противоопухолевых препаратов, а еще треть была вынуждена покупать их за свой счет. ​​

gxpnews