Ведущий китайский производитель Zybio заинтересован в сотрудничестве с НЦСО

Генеральный директор Национального центра стандартных образцов (НЦСО) Андрей Берман провел рабочую встречу с крупной китайской компанией Zybio, специализирующейся на исследованиях и производстве медицинского и диагностического оборудования.

«Посетил ведущее предприятие в области медицинского оборудования в городе Чунцине, обсудили с китайскими коллегами перспективы сотрудничества на долгосрочной основе по поставкам аналитического оборудования для лабораторий», — заявил Андрей Берман.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров китайские коллеги выразили заинтересованность в установлении партнерства с НЦСО. В Zybio также назвали Национальный центр стандартных образцов одной из ведущих компаний на рынке РФ и отметили большие перспективы ее развития.

Zybio — динамично развивающееся высокотехнологичное предприятие, которое разработало широкий спектр инновационных технологий, а также приборов для диагностики в лабораторных условиях. Компания имеет несколько центров исследований и разработок по всему Китаю, она получила международное признание, поэтому осуществляет поставки своего оборудования в более чем 100 стран мира.

«Мы рады, что Zybio выбирает НЦСО в качестве стратегического партнера по поставкам оборудования в страны СНГ и гордится возможностью такого сотрудничества. Это открывает для нас новые горизонты», — сказал гендиректор НЦСО.

Андрей Берман добавил, что центр продолжит развивать международные контакты и укреплять партнерство за пределами РФ.

gxpnews