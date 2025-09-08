В Башкортостане отметили компанию «Сотекс» за вклад в доступность медицинской помощи

В Уфе состоялся I Всероссийский конгресс с международным участием «Территория качества и безопасности в здравоохранении. Система менеджмента качества в клинической практике. Terra Qualitas». Конгресс объединил руководителей федерального и регионального здравоохранения, медицинские организации, ученых, экспертов в области менеджмента качества, фармпроизводителей.

Среди почетных гостей на конгрессе присутствовали премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, ректор БГМУ Минздрава России, академик РАН Валентин Павлов.

В конгрессе приняли участие более 2 тыс. специалистов из 52 субъектов России, а также из Белоруссии и Узбекистана. На секциях выступили около 200 спикеров, лекторов и экспертов, среди которых были министры здравоохранения 10 регионов.

В рамках сессии «Территория нефрологии и безопасного диализа» главный внештатный специалист, нефролог Сибирского федерального округа Сергей Ивлиев поделился успешным опытом достижения качества терапии пациентов региона, в том числе благодаря российским фармпроизводителям и, в частности, компании «Сотекс». На выставочном стенде компании-участники могли получить информацию об ее основном портфеле бюджетных препаратов, включающем инновационный анальгетик и линию антикоагулянтов.

Участие «Сотекс» в I Всероссийском конгрессе Terra Qualitas демонстрирует ведущую роль отечественного фармпроизводства в обеспечении доступности медицинской помощи населению.

gxpnews