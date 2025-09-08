Европейских медиков предупредили о новых побочных эффектах буросумаба

Европейский комитет по оценке рисков в рамках фармакологического надзора (PRAC) дал новые рекомендации по использованию препарата «Крисвита» (буросумаб), связанные с риском развития тяжелой гиперкальциемии.

У пациентов, получавших буросумаб, отмечалось повышение уровня кальция в сыворотке крови и/или паратиреоидного гормона (вещества, вырабатываемого паращитовидными железами и помогающего организму накапливать и использовать кальций). Поэтому «пациентам с умеренной или тяжелой гиперкальциемией не следует назначать буросумаб до тех пор, пока заболевание не будет адекватно вылечено», — подчеркнули в PRAC. Кроме того, там рекомендовали тщательно мониторить уровень кальция в крови пациентов, получающих буросумаб: измерять его до начала лечения, через 1–2 недели после начала лечения или коррекции дозы, а также каждые 6 месяцев (каждые 3 месяца у детей в возрасте от 1 до 2 лет). Каждые полгода также следует измерять уровень паратиреоидных гормонов (каждые 3 месяца у детей).

Медицинским работникам также следует помнить, что такие факторы, как гиперпаратиреоз, длительное отсутствие движения, обезвоживание, гипервитаминоз D или почечная недостаточность, могут повышать риск гиперкальциемии, напомнили в комитете.

PRAC пообещал обновить информацию о препарате «Крисвита» ​​с целью включения рекомендаций по мониторингу и добавления следующих возможных побочных эффектов: гиперпаратиреоз, гиперкальциемия, гиперкальциурия (повышенный уровень кальция в моче) и повышенный уровень паратиреоидного гормона в крови.

«Крисвита» используется для лечения Х-сцепленной гипофосфатемии (ХСГ) — редкого наследственного заболевания, характеризующегося низким уровнем фосфата в крови и системными поражениями костной ткани. В России «Крисвита» с 2021 года входит в перечень закупок благотворительного фонда «Круг добра».

