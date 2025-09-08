К 2030 году выручка фармацевтических предприятий Москвы вырастет в 1,5 раза

К 2030 году выручка фармацевтических предприятий Москвы вырастет в 1,5 раза — до 230 млрд рублей, что позволит столице выйти на первое место в России по этому показателю, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

По ее данным, суммарный объем инвестиций в столичную фармотрасль с 2020 по 2030 год составит 191,5 млрд рублей, 109 млрд рублей из них будут вложены в развитие отрасли начиная с 2025-го. На данный момент в Москве более 300 производителей лекарственных средств и медицинских изделий.

Важнейшей частью фармацевтической отрасли города в мэрии называют кластер предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва» в Зеленограде и Печатниках. Кластер, созданный в 2022 году, сегодня объединяет 14 разработчиков и производителей лекарственных средств. Часть предприятий находится в стадии строительства, восемь уже начали производство. Среди ключевых достижений участников кластера — первый российский препарат от рассеянного склероза, уникальное средство от болезни Бехтерева, инновационные лекарства против воспалительных заболеваний и опухолей, а также отечественный аналог «Оземпика» — препарата для снижения концентрации глюкозы в крови для лечения диабета 2-го типа, отметили в пресс-службе.

Общая площадь действующих производств участников кластера превышает 145 тыс. кв. м, там создано около 2,9 тыс. рабочих мест.

В развитие производств резиденты кластера вложили уже более 55 млрд рублей, общий объем заявленных инвестиций — в два раза больше, 102,3 млрд рублей, в планах до 2030 года привлечь еще 47,3 млрд рублей.

gxpnews