Продажи лекарств в аптеках превысили 1 триллион рублей

Продажи лекарств в аптеках перешагнули порог в 1 трлн руб. по итогам семи месяцев 2025 года. В 2024 году этот уровень был достигнут по итогам восьми месяцев.За семь месяцев 2025 года аптечные продажи лекарств выросли на 13% в рублях и снизились на 1% в упаковках. За этот период реализовано 2,79 млрд упаковок на 1,04 трлн руб. Такие данные приводятся в отчете компании AlphaRM.

Год назад, в январе – июле 2024 года, аптеки продали 2,82 млрд упаковок лекарств на 914 млрд руб. Тогда в деньгах рынок вырос на 17%, а в натуральном выражении снизился на 2%.

В среднем по России частные расходы на покупку лекарств на одного человека составили 7103 руб., то есть около 1014,7 руб. в месяц. Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов (ФО) пришелся на Центральный ФО – 8257 руб. на человека, самый низкий — на Северо-Кавказский ФО – 3449 руб.

В рейтинге брендов на первом месте антикоагулянт «Эликвис» компании Pfizer, на втором месте — «Семавик» отечественного производителя «Герофарм», третью строчку занял коагулянт от Bayer «Ксарелто».

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

pharmvestnik