Sinocare стала победителем офсета на локализацию систем мониторинга глюкозы за 2,5 млрд рублей

Офсет оказался конкурентным, заявки подали четыре претендента. В результате победителем стала заявка ООО «Сайнокэ Трейд». Снижение начальной максимальной цены контракта составило 16%: компания обязалась поставить до 570 тысяч наборов за 2,533 млрд рублей против максимально заявленных 3,004 млрд рублей.

Условия офсета предполагают создание производства систем НМГ в Приморском крае в течение 18 месяцев с момента подписания контракта. Инвестор должен вложить не менее 400 млн рублей в локализацию производства медизделий для чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости с помощью электрохимического метода. Датчики должны иметь возможность устанавливаться в область живота или на плечо, передавать данные через Bluetooth не реже, чем раз в 5 минут, а минимальное время работы одного датчика должно составлять 14 дней. Изделия должны быть допустимы для применения у пациентов от 2 лет и старше.

Поставки продукции будут продолжаться в течение восьми лет после локализации производства. Всего заказчики в лице минздравов четырех субъектов готовы закупить до 570,7 тысячи комплектов медизделий. В регионах системы будут предоставляться детям и беременным женщинам по медицинским показаниям в ходе реализации программы «Борьба с сахарным диабетом». В соответствии с «дорожной картой», планируется обеспечить системами НМГ всех пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет. По словам совладельца компании Всеволода Засорина, по состоянию на 2025 год продукция Sinocare занимает долю 30% от всего российского рынка госзакупок систем непрерывного мониторинга глюкозы по федпроекту «Борьба с сахарным диабетом».

Соглашение о проведении совместного конкурса представители четырех регионов подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в июне 2025 года. Конкурс объявили два месяца спустя – в августе. В июле 2025 года НМГ вошли в перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (правила СПИК 2.0) с дедлайном до 1 декабря 2035 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Сайнокэ Трейд» принадлежит Всеволоду Засорину (доля 45%), Виктору и Богдану Валуевым (доли 40% и 5% соответственно) и Илье Аралову (доля 10%). Выручка компании в 2024 году составила 94 млн рублей, чистая прибыль – 12 млн рублей.

Sinocare – китайский производитель медизделий для пациентов с хроническими заболеваниями. Компания основана в 2002 году, штаб-квартира располагается в городском округе Чанша. Производитель выпускает глюкометры, системы непрерывного мониторинга глюкозы, системы тестирования гликированного гемоглобина, мониторы артериального давления, а также занимается разработкой интеллектуальных систем мониторинга показателей. Среди продукции компании – система НМГ Ican i3, которая позволяет пациенту отслеживать показатели в течение 15 дней, выполняя свыше 7,1 тысячи измерений. Выручка компании в 2024 году составила 4,43 млрд юаней, чистая прибыль – 326,3 млн юаней.