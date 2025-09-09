В Швеции провели успешные доклинические испытания назальной формы семаглутида

Семаглутид относится к классу агонистов рецепторов GLP-1, применяемых для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Он выпускается в форме инъекций для еженедельного использования под брендами Wegovy и Оземпик, а также в таблетках Ребелсас – все эти препараты разработаны датской Novo Nordisk. Однако обе формы имеют ограничения: инъекционные препараты требуют холодовой цепи и регулярных уколов, а пероральные характеризуются низкой и переменной биодоступностью, а также строгими правилами приема.

AmorphOX позволяет стабилизировать крупные молекулы, включая пептиды, белки и вакцины, и превращать их в порошки, способные эффективно всасываться через слизистые оболочки. Такая форма может стать альтернативой уколам, не требовать хранения в холодильнике и потенциально позволит снизить частоту дозирования по сравнению с таблетками.

Две из трех разработанных для исследования назальных форм продемонстрировали примерно в семь раз более высокие уровни препарата в крови по сравнению с таблеткой. Эффект оказался ниже, чем при инъекционном введении, но заметно лучше, чем при приеме внутрь. Кроме того, у назальных форм отмечалась меньшая изменчивость концентрации, что может сделать лечение более предсказуемым.

Orexo рассчитывает, что представленные результаты станут основой для дальнейших исследований и привлечения партнеров для расширения применения технологии AmorphQX в разработке препаратов на основе крупных молекул.

В мае 2025 года Novo Nordisk подала в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявку на регистрацию пероральной формы Wegovy, основанную на данных исследования OASIS, где 25 мг семаглутида показали эффективность у пациентов с ожирением. Решение ожидается в четвертом квартале 2025 года. Компания также развивает комбинированный препарат CagriSema (кагрилинтид+семаглутид), продемонстрировавший снижение веса на 15,7% в поздней фазе испытаний. На российском рынке в 2024 году появились локальные аналоги Wegovy – Велгия от «Промомеда» и Семавик Некст от «Герофарма».