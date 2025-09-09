В России вырос спрос на психологов и антидепрессанты

К сентябрю 2025 года спрос на психологов в России вырос почти в четыре раза по сравнению с июлем, рассказали «Известиям» в сервисе «Авито Услуги». В июле же начал стремительно расти интерес к антидепрессантам: он оказался на 27,3% выше аналогичного периода 2024-го, сообщили изданию в аналитической компании RNC Pharma.

Спрос на психологов обычно возрастает на 15% только в октябре-ноябре, рассказала клинический директор сервиса Alter Анастасия Черткова. Однако холодное лето может усилить осеннюю хандру, так как психика не получила необходимой «подзарядки», уверена руководитель сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Анна Никулина. «Это нарушает привычный ритм сезонов. Мы лишаемся важного переходного периода, когда психика постепенно готовится к осени. Вместо этого происходит резкий скачок, это дезориентирует и усиливает чувство потери», — добавила она.

Из-за застоя циклона уже с июля в европейской части России начались дожди и похолодание. Средняя температура воздуха в августе в Москве, по данным портала «Метеовести», составила +17,6 °C, что на 0,5 °C ниже многолетней нормы. В последний месяц лета был зафиксировал девятидневный период «осенней» погоды, когда среднесуточная температура воздуха была ниже 15-градусной отметки.

С начала 2025 года в России было продано почти 13 млн упаковок антидепрессантов на сумму более 10 млрд рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в аналитической компании RNC Pharma. По данным аналитиков, чаще всего россияне покупают антидепрессанты в начале весны, в конце лета и в начале осени. Наибольший спрос на препараты против депрессии фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — на них приходится почти 40% рынка в денежном выражении. Кроме того, в этом году почти вдвое продажи увеличились в Самарской и Калининградской областях. При этом спрос на антидепрессанты в целом увеличивается из года в год: в 2022 году объем закупок таких препаратов составил 610 млн рублей, в 2023-м — 733 млн рублей, в 2024-м — 743 млн рублей, подсчитали в Headway Company.

Недавно Всемирная организация здравоохранения представила актуальные данные о потерях мировой экономики, связанных с тревожными и депрессивными состояниями. Ежегодно по этим причинам теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится в $1 трлн — без учета расходов на лечение.

gxpnews